Никита Салтыков: Артём Дзюба — большой пример для каждого

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался насчёт нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Самый крутой игрок РПЛ на данный момент? Если говорить о дистанции, то Малкому равных нет. Если мы скажем про отрезок, начиная с марта, то Дзюба. Он пришёл в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он с ней поднялся и обезопасил её. Он забивает, отдаёт, всё цепляет, бьётся за каждый мяч.

Это большой пример для каждого. Есть ли в нашем чемпионате те, кого можно назвать уникальными игроками? Мне нравится Коваленко из «Крыльев». Я за ним слежу. Он реально на уровне как футболист.

Максим Глушенков в «Локомотиве». Когда увидел его на сборах «Крыльев», обалдел от того, что он умеет. Артёма Дзюбу тоже считаю уникальным футболистом», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».