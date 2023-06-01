Никита Салтыков: Артём Дзюба — большой пример для каждого

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался насчёт нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Самый крутой игрок РПЛ на данный момент? Если говорить о дистанции, то Малкому равных нет. Если мы скажем про отрезок, начиная с марта, то Дзюба. Он пришёл в команду, которая была в зоне стыков. Сейчас он с ней поднялся и обезопасил её. Он забивает, отдаёт, всё цепляет, бьётся за каждый мяч.
Это большой пример для каждого. Есть ли в нашем чемпионате те, кого можно назвать уникальными игроками? Мне нравится Коваленко из «Крыльев». Я за ним слежу. Он реально на уровне как футболист.
Максим Глушенков в «Локомотиве». Когда увидел его на сборах «Крыльев», обалдел от того, что он умеет. Артёма Дзюбу тоже считаю уникальным футболистом», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».
- 1 июня 2023
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