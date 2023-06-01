Дзюба: все гордятся романом «Атлант расправил плечи», а для меня это говнище полнейшее

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за последние три года. Также футболист раскритиковал культовый роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

«Сколько книг прочитал за последние три года? Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман «Атлант расправил плечи», которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее, понимаешь?» — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба вернулся в Россию после неудачи в чемпионате Турции. Артём провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах за 2,5 месяца. В них 34-летний футболист отличился лишь один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл десять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.