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Габулов сообщил, что получил приглашение сыграть в ретроматче сборной России и «Зенита»

Габулов сообщил, что получил приглашение сыграть в ретроматче сборной России и «Зенита»
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Экс-вратарь «Алании» и бывший генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов сообщил, что получил приглашение принять участие в ретроматче между сборной России образца 2008 года и «Зенитом».

«Предложение принять участие в матче поступило. Отношусь к такой идее нормально. Это больше не матч, а событие. Некое мероприятие, которое организуется для привлечения внимания к футболу в том числе. Это возможность вспомнить былые победы в нашем футболе.

Хорошо, когда не забывают победы, которые были. Они должны служить для нынешнего и последующих поколений как ориентир, к чему нужно стремиться, для чего прогрессировать и работать», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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