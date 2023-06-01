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Сазонов: как психологически переживаем тяжёлый отрезок? Никак, мы профессионалы

Сазонов: как психологически переживаем тяжёлый отрезок? Никак, мы профессионалы
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, с каким настроением завершают сезон футболисты бело-голубых.

«Как психологически переживают тяжёлый отрезок футболисты «Динамо»? Никак, мы профессионалы. Не бывает людей, которые не проигрывают. Но главное в футболе – это результат. С нас его спрашивают! В каком-то смысле можно сказать, что поражение тоже результат, который даёт некие уроки», – цитирует Сазонова Metaratings.ru.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. За тур до конца чемпионата бело-голубые располагается в турнирной таблице на седьмом месте. В заключительном матче сезона «Динамо» сыграет с «Оренбургом».

У 21-летнего Сазонова на счету 23 матча за бело-голубых в РПЛ в сезоне-2022/2023 и один забитый гол.

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Источник: Слуцкий может возглавить «Динамо»
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