Марко Асенсио близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» (Мадрид) Марко Асенсио продолжит карьеру во французском «ПСЖ». Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, 27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет.
Ранее сообщалось, что в услугах Асенсио заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но предложение «ПСЖ» и проявленный со стороны французского клуба интерес убедили игрока присоединиться к команде Кристофа Галтье.
Отмечается, что мадридский «Реал» предлагал Асенсио остаться и хотел продлить с ним контракт, но футболиста не устраивает роль запасного в Мадриде. В сезоне-2022/2023 Марко Асенсио забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 30 матчах Ла Лиги.
- 1 июня 2023
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