Серхио Рамос поздравил «Севилью» с триумфом в Лиге Европы
Поделиться
Испанский защитник Серхио Рамос поздравил «Севилью» с победой в Лиге Европы УЕФА сезона-2022/2023. Отметим, что в своё время Рамос защищал цвета «Севильи» — он играл за «нервионцев» ещё до перехода в «Реал».
«Севилья» великолепна! Уже седьмой кубок Лиги Европы! Поздравляю с продолжением истории, вы этого достойны!» — написал Серхио Рамос в своих соцсетях.
Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого по ходу матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.
Комментарии
- 1 июня 2023
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:26
-
15:24
-
15:20
-
15:01
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:32
-
14:24
-
14:22
Партнерский контент