Серхио Рамос поздравил «Севилью» с триумфом в Лиге Европы

Испанский защитник Серхио Рамос поздравил «Севилью» с победой в Лиге Европы УЕФА сезона-2022/2023. Отметим, что в своё время Рамос защищал цвета «Севильи» — он играл за «нервионцев» ещё до перехода в «Реал».

«Севилья» великолепна! Уже седьмой кубок Лиги Европы! Поздравляю с продолжением истории, вы этого достойны!» — написал Серхио Рамос в своих соцсетях.

Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого по ходу матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.