Капитан «Торпедо» Самсонов: не прощаемся с Премьер-Лигой, мы скоро вернёмся

Защитник и капитан московского «Торпедо» Артём Самсонов заявил, что автозаводцы не прощаются с РПЛ и надеются на скорейшее возвращение в высший российский дивизион.
«Какая атмосфера в раздевалке после такого тяжёлого сезона? Ну ничего, всё хорошо. Точнее всё плохо, но доигрываем чемпионат и с новыми силами будем готовиться к Первой лиге. Порубимся с «Локо» в субботу, я, конечно, пропускаю матч, но ребята настраиваются дать бой. Я продлил свой контракт ещё на год. Не прощаемся с Премьер‑Лигой, мы скоро вернёмся», — сообщил Самсонов «Матч ТВ».
Напомним, ранее «Торпедо» досрочно потеряло шансы сохранить прописку в РПЛ и за тур до конца турнира занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице. В следующем сезоне автозаводцы сыграют в Первой лиге.
- 1 июня 2023
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