Михаил Кержаков: не считаю себя талантливым. Я работяга

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, считает ли он себя суперталантливым футболистом.

«Не знаю, как это взвесить или высчитать. Наверное, и не у меня надо спрашивать. Наверное, не очень. По сравнению с тем, что я видел в других вратарях всегда. Мне казалось, что отстаю от них в этом плане. Я не талантливый, а работяга. Я не отрицаю этого.

Три хороших качества для вратаря? Одно назвал бы: психологическая устойчивость. Это 90% успеха. Если вратарь будет уметь всё, но у него не будет стрессовой устойчивости, всё будет напрасно», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кержаков в 27 матчах за «Зенит» пропустил 17 голов. На его счету 14 «сухих» матчей. Сине-бело-голубые в этом году стали чемпионами России, выиграв титул пятый раз подряд.