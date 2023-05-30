«Я не скулил и не жаловался». Кержаков ответил на критику за кричалку про «Спартак»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на критику со стороны фанатов московского «Спартака» за оскорбительную кричалку в адрес их любимого клуба во время празднования чемпионства сине-бело-голубых в этом сезоне. Вратарь отметил, что он не скулил и не жаловался, когда слышал подобное в свой адрес.
«Все эмоции оставил на праздновании. На следующий день проснулся, зашёл в социальные сети, а там меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано. Я, например, когда играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников. Я не скулил и не жаловался, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион, выплёскиваете эмоции. В тот момент это сделал я», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале РПЛ.
- 30 мая 2023
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