Булыкин: выиграть РПЛ с такими бюджетом и скамейкой, как у «Зенита», может любой тренер

Бывший форвард «Локомотива», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал, какой ценой «Зениту» достаются победы в чемпионате России.

«В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет — ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое.

Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита».

Сейчас не получится купить суперфутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер.

А сделать боеспособную команду, где найдётся место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, – вот это был бы показатель работы клуба и тренера», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».