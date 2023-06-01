Булыкин: выиграть РПЛ с такими бюджетом и скамейкой, как у «Зенита», может любой тренер

Бывший форвард «Локомотива», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал, какой ценой «Зениту» достаются победы в чемпионате России.
«В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет — ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое.
Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита».
Сейчас не получится купить суперфутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер.
А сделать боеспособную команду, где найдётся место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, – вот это был бы показатель работы клуба и тренера», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
- 1 июня 2023
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