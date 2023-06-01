Чалов: в случае 2-го места в РПЛ и победы в Кубке сезон будет не успешным, а качественным

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, можно ли считать нынешний сезон успешным, если команда выиграет Фонбет Кубок России и станет второй в Российской Премьер-Лиге.

«В случае победы в Кубке и второго места в чемпионате сезон нельзя назвать прямо успешным — так можно было бы сказать, если бы первое место было в обоих турнирах. Но качественным его можно будет назвать», — сказал Чалов в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков в 29 матчах. «Спартак» набрал 54 очка, а «Ростов» — 53. Чемпионом стал «Зенит», у которого 67 очков. В финальном матче Кубка России, который пройдёт 11 июня, ЦСКА сыграет с «Краснодаром».