Пейчинович: в России люди счастливее, чем в США

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович сравнил Россию и США.
«Удивлюсь ли я, если за год с долларом ничего не случится? Да. На данный момент ситуация такая, что знакомые сербы, которые живут в Америке, думают вернуться домой. Или работать где-то в Европе. У них хорошая зарплата, но они ходят по стеклу. В каждый момент всё может сломаться. Об этом говорят и американские экономисты, что США — банкроты.
Доллар давно печатают без контроля ради оружия. Это сказывается на простой жизни. Обычные люди в России живут лучше, чем в Америке. В США ты до конца жизни завален кредитами. А это значит, что ты живёшь в страхе и под контролем банков.
В России экономика тоже не самая сильная, но люди здесь счастливее, чем в США. Потому что есть культура и традиции», — сказал Пейчинович в интервью «Матч ТВ».
- 1 июня 2023
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