Милан Вьештица назвал самые обсуждаемые в Сербии российские клубы

Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица высказался о популярности клубов РПЛ.

«Самый популярный российский клуб в Сербии? Нет такого, чтобы кто-то болел за какой-то клуб. Но все знают российский чемпионат. Единственное — это болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» — братья, и всё. Какой из российских клубов чаще обсуждают в Сербии? Все знают «Зенит», особенно с тех времён, когда «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (в сентябре 2004 года петербургская команда обыграла белградскую в первом раунде Кубка УЕФА (4:0, 2:1). — Прим. «Чемпионата»). Так что связку Аршавин — Кержаков помнят очень хорошо.

Рекомендую друзьям следить за «Зенитом», а не «Спартаком»? Ну конечно! А как же иначе, по-другому — никак! Всем интересно. В последние годы в Сербии показывают российский чемпионат. Мои друзья смотрят, да. Смотрят матчи «Зенита». Тем более что в Сербии русских очень любят. ЦСКА не обсуждают? Нет, обсуждают. Но я не знаю тех, кто бы за них болел. Может, я ошибаюсь.

Фанатов «Црвены Звезды», друзей болельщиков «Спартака», не смущает, что «Газпром» — спонсор белградского клуба? Нет. Тут дело в цветах. Красно-белые. Фанаты «Црвены Звезды» ещё с «Олимпиакосом» дружат, а фанаты «Партизана», чёрно-белые, с ПАОКом. Фанатов «Црвены» не интересуют спонсор и политика. Какая им разница?» — приводит слова Вьештицы Legalbet.