Вратарь сборной Азербайджана: такого, как Акинфеев, в России больше не будет

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Сейчас уже меньше слежу, а раньше любил смотреть чемпионат России. Когда одна команда всё время выигрывает, интерес пропадает. Но всё равно слежу, важные игры, разные дерби, стараюсь не пропускать. И за вратарями смотрю.

Конечно, Акинфеев — номер один в России, без вариантов. Такого, как он, больше не будет. При том, что в полной мере, на мой взгляд, Игорь не раскрылся. Травмы, два разрыва «крестов», помешали ему стать вратарём мирового уровня. Такой психологии, как у Акинфеева, ни у кого не найдёшь. Он доказывает, что рост — не главное для вратаря. 18 лет человек играет в ЦСКА, представляете? И все эти годы держит планку. Просто сумасшедший кипер, в лучшем смысле слова. Лучший в истории современной России», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.