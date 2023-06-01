Вратарь сборной Азербайджана: такого, как Акинфеев, в России больше не будет

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.
«Сейчас уже меньше слежу, а раньше любил смотреть чемпионат России. Когда одна команда всё время выигрывает, интерес пропадает. Но всё равно слежу, важные игры, разные дерби, стараюсь не пропускать. И за вратарями смотрю.
Конечно, Акинфеев — номер один в России, без вариантов. Такого, как он, больше не будет. При том, что в полной мере, на мой взгляд, Игорь не раскрылся. Травмы, два разрыва «крестов», помешали ему стать вратарём мирового уровня. Такой психологии, как у Акинфеева, ни у кого не найдёшь. Он доказывает, что рост — не главное для вратаря. 18 лет человек играет в ЦСКА, представляете? И все эти годы держит планку. Просто сумасшедший кипер, в лучшем смысле слова. Лучший в истории современной России», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
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