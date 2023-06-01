ЭСК: судья правильно удалил игрока «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА

Стало известно решение Экспертно-судейской комиссии РФС по удалению защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что фол со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА Саши Зделара большинство членов комиссии квалифицируют как серьёзное нарушение правил игры, так как действия игрока «Краснодара» угрожали безопасности соперника, если учесть его высокую скорость вступления в единоборство за мяч, использование чрезмерной силы в высоком контакте открытыми шипами в область голени ноги соперника.

В связи с этим большинство членов комиссии поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» за серьёзное нарушение правил игры», — сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза.