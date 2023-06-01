Леонид Слуцкий назвал «Факел» «королями РПЛ» после матча с «Крыльями Советов»

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре «Факела» после выступления команды в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Факел» в этой игре – короли РПЛ. Когда нужно потерпеть, побороться, играть через «не могу» даже с учётом двух вынужденных замен… «Факел» в этом компоненте – непревзойдённая команда», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Факел», расположившийся на 12-й строчке, на одно очко опережает зону стыковых матчей. В последнем туре самарская команда на своём поле примет «Спартак», «Факел» отправится в гости к «Зениту». Матчи 30-го тура состоятся 3 июня, начало – в 17:00 мск.
- 1 июня 2023
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