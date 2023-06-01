ЭСК поддержала все решения главного арбитра в матче «Торпедо» — «Оренбург»

Экспертно-судейская комиссия дала оценку решениям главного арбитра матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Оренбург» Яна Бобровского, сообщается на сайте РФС.

«Торпедо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Яна Бобровского в эпизодах с назначением 11-метрового удара в ворота клуба на 40-й минуте матча, назначением пенальти на 47-й минуте и вынесением второго предупреждения игроку «Торпедо» Артёму Самсонову на 75-й минуте. Все три решения признаны верными.

Встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 3:1. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 29 матчах. «Оренбург» находится на восьмом месте с 43 очками.