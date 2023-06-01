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Агент Петреску: Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России

Агент Петреску: Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России
Дан Петреску
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Футбольный агент Николай Пырнэу, который является представителем бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску, прокомментировал возможное возвращение своего клиента на работу в Россию.

«Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России. Но никаких предложений и звонков от клубов и руководителей не было. Мы не будем настаивать, чтобы Петреску брали в какой-то российский клуб. Если будут предложения, то будем их рассматривать», — приводит слова Пырнэу «Спорт-экспресс».

Напомним, Дан Петреску на данный момент является главным тренером румынского «Клужа». В России специалист тренировал московское «Динамо» (2012-2014) и дважды краснодарскую «Кубань» (2010-2012, 2016).

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