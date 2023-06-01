Уругвай обыграл Гамбию и вышел в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались Гамбия и Уругвай. Южноамериканцы одержали победу со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Единственный гол в матче забил Андерсон Дуарте, открывший счёт на 65-й минуте встречи. После первого тайма обе команды остались вдесятером: у Гамбии красную карточку получил Мансур Мбье, а у Уругвая — Лусиано Родригес.
В четвертьфинале чемпионата мира Уругвай сыграет с США, которые обыграли в 1/8 финала Новую Зеландию со счётом 4:0. В других матчах четвертьфинала Израиль сыграет с Бразилией, Колумбия с Италией, а Нигерия — с победителем пары Эквадор — Южная Корея. Хозяйка турнира сборная Аргентины завершила выступление на стадии 1/8 финала.
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