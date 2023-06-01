В Тейлора, судившего финал ЛЕ, кинули стулом после матча

Фанаты «Ромы» встретились с арбитром Энтони Тейлором, который судил финал Лиги Европы.
Разъярённые болельщики пытались пробраться к судье, которого охраняли сотрудники службы безопасности. Тейлора пытались облить водой, а один из фанатов кинул в его сторону стул.
Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.
На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.
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