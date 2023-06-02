Роналду: презентация в «Аль-Насре» — один из моих лучших моментов в футболе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о презентации перед болельщиками после прихода в клуб.

«Разумеется, мне запомнился первый день, презентация была потрясающей. Это был особенный день не только для меня, но и для болельщиков. Я был очень удивлён во многих отношениях. Это один из моих лучших моментов в футболе. Такие презентации оставляют хорошие воспоминания», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.

Криштиану также заявил, что рассчитывает продолжать выступать за клуб.

Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место.