Роналду: презентация в «Аль-Насре» — один из моих лучших моментов в футболе
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о презентации перед болельщиками после прихода в клуб.
«Разумеется, мне запомнился первый день, презентация была потрясающей. Это был особенный день не только для меня, но и для болельщиков. Я был очень удивлён во многих отношениях. Это один из моих лучших моментов в футболе. Такие презентации оставляют хорошие воспоминания», — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу саудовской лиги.
Криштиану также заявил, что рассчитывает продолжать выступать за клуб.
Роналду начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место.
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