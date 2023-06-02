«Сочи» поздравил Ибрагима Цаллагова с рождением сына

Футбольный клуб «Сочи» поздравил полузащитника Ибрагима Цаллагова в социальной сети с рождением ребёнка.

«Сегодня в семье Ибрагима Цаллагова родился долгожданный сын! Мы от всей души желаем здоровья маме, малышу и большого семейного счастья», — написал клуб в своём телеграм-канале.

Цаллагов перешёл в «Сочи» в 2019 году из санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне игрок провёл за клуб 18 матчей. Контракт Ибрагима истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 29 матчах. В матче заключительного, 30-го тура чемпионата России, который пройдёт 3 июня, сочинцы сыграют в гостях с екатеринбургским «Уралом».