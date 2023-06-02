«Интер Майами» предложил Лионелю Месси контракт на $ 200 млн

«Интер Майами» сделал предложение контракта для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Соглашение рассчитано на четыре сезона с зарплатой в $ 50 млн, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Интер» рассчитывает уговорить Месси за счёт того, что у Лионеля есть дом в Майами. Также клуб из Америки хочет подписать испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Хотя предложение «Интера» не такое большое, как из Саудовской Аравии, здесь может сыграть свою роль чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Лионель Месси в 31 матче Лиги 1 в сезоне-2022/2023 забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

«ПСЖ» в сезоне-2022/2023 стал первым в турнирной таблице чемпионата Франции. Это чемпионство является для команды девятым за последние 11 лет.