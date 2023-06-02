Мойзе Кин — о расизме в адрес Лукаку: сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин высказался о ситуации с расистскими оскорблениями в адрес форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку, заявив, что совершенно не был удивлён произошедшему.

«Я родился в Италии и со школьной скамьи понял, как тяжело чернокожему жить в этой стране. Я знаю, каково это быть жертвой расизма. Я многое пережил и надеюсь, что это изменится. Я не удивился тому, что недавно произошло с Ромелу Лукаку. Я сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!» Я очень хочу, чтобы однажды люди поняли, что этого не должно существовать. Все люди, у которых есть душа и сердце.

Когда это случилось со мной, я не ожидал этого. Я прекрасно понимал, что расизм существует, но не думал, что он дойдёт до футбола. Я был очень молод. Я понятия не имел, что это может произойти на стадионе, куда ты ведёшь свою семью и детей, это позор.

Никто не может понять, что ты чувствуешь. Мои празднования доказывают это. Я забиваю, праздную с распростёртыми объятиями, а они продолжают швырять в меня вещи. Это показывает, что это неправильно, этого не должно быть в футболе. Футбол — это то, чем ты занимаешься с любовью, но некоторые люди не могут этого понять», — приводит слова Кина Views.