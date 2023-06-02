Ульяновская «Волга» объявила об уходе главного тренера Сергея Жукова
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Ульяновская «Волга» решила не продлевать контракты с тренерским штабом Сергея Жукова. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Отмечается, что вместе с главным тренером команду покидают помощники Андрей Афанасьев и Денис Кулаков. Жуков принял ульяновцев перед 17-м туром Мелбет Первой лиги. На тот момент волжане с девятью очками замыкали турнирную таблицу. В 17-ти матчах под руководством Сергея Николаевича жёлто-чёрные набрали 20 очков.
«Руководство ФК «Волга» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейших карьерах!» — написано в заявлении клуба.
К заключительному матчу сезона с красноярским «Енисеем» ульяновскую команду будет готовить Алексей Тускаев. Следующий сезон «Волга» проведёт во Второй лиге.
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