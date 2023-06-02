Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ульяновская «Волга» объявила об уходе главного тренера Сергея Жукова

Ульяновская «Волга» объявила об уходе главного тренера Сергея Жукова
Комментарии

Ульяновская «Волга» решила не продлевать контракты с тренерским штабом Сергея Жукова. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что вместе с главным тренером команду покидают помощники Андрей Афанасьев и Денис Кулаков. Жуков принял ульяновцев перед 17-м туром Мелбет Первой лиги. На тот момент волжане с девятью очками замыкали турнирную таблицу. В 17-ти матчах под руководством Сергея Николаевича жёлто-чёрные набрали 20 очков.

«Руководство ФК «Волга» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейших карьерах!» — написано в заявлении клуба.

К заключительному матчу сезона с красноярским «Енисеем» ульяновскую команду будет готовить Алексей Тускаев. Следующий сезон «Волга» проведёт во Второй лиге.

Материалы по теме
«Зенит» не заметил «Волгу» в Кубке России. Но концовку матча омрачил скандал. Фото
«Зенит» не заметил «Волгу» в Кубке России. Но концовку матча омрачил скандал. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023