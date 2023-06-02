Ульяновская «Волга» объявила об уходе главного тренера Сергея Жукова

Ульяновская «Волга» решила не продлевать контракты с тренерским штабом Сергея Жукова. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что вместе с главным тренером команду покидают помощники Андрей Афанасьев и Денис Кулаков. Жуков принял ульяновцев перед 17-м туром Мелбет Первой лиги. На тот момент волжане с девятью очками замыкали турнирную таблицу. В 17-ти матчах под руководством Сергея Николаевича жёлто-чёрные набрали 20 очков.

«Руководство ФК «Волга» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейших карьерах!» — написано в заявлении клуба.

К заключительному матчу сезона с красноярским «Енисеем» ульяновскую команду будет готовить Алексей Тускаев. Следующий сезон «Волга» проведёт во Второй лиге.