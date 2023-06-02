Варан: боится ли «Манчестер Юнайтед» Холанда? Ни за что

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что «красные дьяволы» не боятся встречи с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом в финале Кубка Англии.

«Холанд — очень хороший игрок, мы все знаем это, но опасность у «Сити» исходит отовсюду. Мы знаем, что нам необходимо действовать как команда, чтобы остановить их.

Боимся ли мы Холанда? Нет. Ни за что. Почему? Мне нравятся сталкиваться с большими трудностями», — приводит слова Варана The Athletic.

Финал Кубка Англии пройдёт уже завтра, 3 июня. Встреча «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 17:00 по московскому времени. Холанд ранее стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 36 голов, и был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

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