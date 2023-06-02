Хави рассказал о целях «Барселоны» на трансферном рынке на случай, если Месси не вернётся

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о трансферных целях клуба на случай, если в команду не перейдёт нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси.

«Какие игроки будут нужны «Барселоне», если Месси не придёт? Нам нужен полузащитник, который может сделать последнюю проникающую передачу внутрь. Это понятно, тут нечего скрывать. Также нам, возможно, понадобится правый защитник и ещё один вингер, который мог бы играть на всех трёх позициях в атаке. Это было бы идеально», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается 30 июня. 1 июня главный тренер парижан Кристоф Галтье на пресс-конференции сообщил, что аргентинец сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс». В СМИ восприняли это как объявление об уходе Месси, однако «ПСЖ» опроверг эти догадки.

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