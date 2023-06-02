Хави рассказал о планах на Ансу Фати в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с нападающим Ансу Фати, заявив, что решение по его будущему будет принято позднее.
«Что будет с Ансу? Сначала мы должны узнать, что произойдёт на следующей неделе, чтобы принять решение. Ансу — футболист, который мне очень нравится, и я давал его много возможностей, а он часто ими пользовался. Он помог нам, очень сильно помог. Видно, что он справляется с очень тяжелой ситуации для футболиста. Травма, травма, травма и травма. У него должна быть практика на тренировках и в матчах.
Готов ли я гарантировать ему эту практику? Я не могу давать никаких гарантий никому. Я имею в виду, что не могу этого обещать. Когда я подписываю футболиста, я не могу сказать ему, что он будет играть всегда. Я говорю ему, что он будет конкурировать за место в составе с этим, этим и этим. Это «Барселона», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
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