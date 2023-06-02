Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Донос — это манипуляция». Министр спорта Польши заступился за Марциняка

«Донос — это манипуляция». Министр спорта Польши заступился за Марциняка
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заступился за польского футбольного арбитра Шимона Марциняка, у которого могут отобрать назначение на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 из-за обвинений в расизме.

«Я общаюсь с судьей Шимоном Марциняком. Дело с доносом — это манипуляция. Мы обратимся в УЕФА с позицией в поддержку Марциняка», — приводятся слова Бортничука в «твиттере» Министерства спорта и туризма Польши.

Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Марциняк отреагировал на обвинения в расизме, из-за которых его могут снять с финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023