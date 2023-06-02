«Донос — это манипуляция». Министр спорта Польши заступился за Марциняка

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заступился за польского футбольного арбитра Шимона Марциняка, у которого могут отобрать назначение на финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 из-за обвинений в расизме.

«Я общаюсь с судьей Шимоном Марциняком. Дело с доносом — это манипуляция. Мы обратимся в УЕФА с позицией в поддержку Марциняка», — приводятся слова Бортничука в «твиттере» Министерства спорта и туризма Польши.

Ранее появилась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

Напомним, в субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.