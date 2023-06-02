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Холанд — лучший игрок сезона по версии Goal. В тройке также Де Брёйне и Винисиус

Холанд — лучший игрок сезона по версии Goal. В тройке также Де Брёйне и Винисиус
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Издание Goal на своём официальном сайте представило рейтинг из 21 лучшего футболиста европейского сезона 2022/2023.

Лучшим футболистом сезона стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На втором месте расположился его одноклубник, полузащитник Кевин Де Брёйне. Замкнул тройку лучших нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Полностью топ-21 лучших футболистов сезона-2022/2023 по версии Goal выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
  3. Винисиус Жуниор («Реал»).
  4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
  5. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
  6. Рональд Араухо («Барселона»).
  7. Виктор Осимхен («Наполи»).
  8. Роберт Левандовски («Барселона»).
  9. Лионель Месси («ПСЖ»).
  10. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
  11. Родри («Манчестер Сити»).
  12. Мартин Эдегор («Арсенал»).
  13. Хвича Кварацхелия («Наполи»).
  14. Букайо Сака («Арсенал»).
  15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).
  16. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд).
  17. Антуан Гризманн («Атлетико»).
  18. Натан Аке («Манчестер Сити»).
  19. Карим Бензема («Реал»).
  20. Педри («Барселона»).
  21. Ким Мин Джэ («Наполи»).
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