Холанд — лучший игрок сезона по версии Goal. В тройке также Де Брёйне и Винисиус
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Издание Goal на своём официальном сайте представило рейтинг из 21 лучшего футболиста европейского сезона 2022/2023.
Лучшим футболистом сезона стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На втором месте расположился его одноклубник, полузащитник Кевин Де Брёйне. Замкнул тройку лучших нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
Полностью топ-21 лучших футболистов сезона-2022/2023 по версии Goal выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
- Винисиус Жуниор («Реал»).
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
- Рональд Араухо («Барселона»).
- Виктор Осимхен («Наполи»).
- Роберт Левандовски («Барселона»).
- Лионель Месси («ПСЖ»).
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
- Родри («Манчестер Сити»).
- Мартин Эдегор («Арсенал»).
- Хвича Кварацхелия («Наполи»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд).
- Антуан Гризманн («Атлетико»).
- Натан Аке («Манчестер Сити»).
- Карим Бензема («Реал»).
- Педри («Барселона»).
- Ким Мин Джэ («Наполи»).
Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»:
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