Источник: «Динамо» и «Рубин» интересуются Игорем Осинькиным
Поделиться
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, «Рубин» заинтересован в назначении Осинькина на пост главного тренера. Агент тренера «Крыльев» уже летал в Казань и общался с руководством клуба. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.
Руководство «Крыльев» недовольно Осинькиным и ищет ему замену. В клубе рассчитывают, что смогут договориться на выплату ему трёх-четырёх окладов и расстанутся со специалистом.
Также Осинькина изучает «Динамо», однако вероятность перехода тренера в «Рубин» выше.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
12:59
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:40
Партнерский контент