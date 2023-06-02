Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Динамо» и «Рубин» интересуются Игорем Осинькиным

Источник: «Динамо» и «Рубин» интересуются Игорем Осинькиным
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Рубин» заинтересован в назначении Осинькина на пост главного тренера. Агент тренера «Крыльев» уже летал в Казань и общался с руководством клуба. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Руководство «Крыльев» недовольно Осинькиным и ищет ему замену. В клубе рассчитывают, что смогут договориться на выплату ему трёх-четырёх окладов и расстанутся со специалистом.

Также Осинькина изучает «Динамо», однако вероятность перехода тренера в «Рубин» выше.

Материалы по теме
Осинькин: «Крылья» не в зоне вылета, мы ещё поборемся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023