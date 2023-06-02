Оздоев: Барриос — вообще кент. Постоянно мне пишет: «Давай обратно в Россию, скучаю»

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что продолжает общаться со своими бывшими одноклубниками-легионерами из санкт-петербургского «Зенита», отметив, что хавбек петербуржцев Вильмар Барриос уговаривает его вернуться в Россию.
«Я до сих пор общаюсь и с Венделом, и с Малкомом. Барриос – вообще кент, постоянно мне что-то пишет: «Давай в Россию обратно, в «Зенит». Я уже соскучился по тебе». С Кучо (прозвище Барриоса в «Зените». – Прим «Чемпионата») вообще у нас великолепные отношения. Когда Барриос пришёл в «Зенит», у нас сложился весь пазл. Мы дополняли друг друга, поэтому и выигрывали всё», — сказал Барриос в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Оздоев и Барриос вместе выиграли четыре чемпионских титула в России.
- 2 июня 2023
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