Денис Бояринцев: сложно спрогнозировать, кто будет в тройке РПЛ — концовка непредсказуемая

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

«Раскладов, кто займёт второе и третье места, много — настолько непредсказуемая у нас концовка. Бывали непростые матчи, когда «Спартак» вырывал победы на последних минутах — это показывает, что у команды Абаскаля есть характер. Но и у ЦСКА опытный коллектив, и сложные матчи они зачастую проводят удачно. Поэтому сложно предположить, как всё закончится. Ключевыми моментами сейчас могут стать психология и физическая готовность в конце сезона.

И матч ЦСКА — «Ростов» может закончиться ничейным результатом, и «Крылья» со «Спартаком» могут не выявить победителя. Эти оба матча могут получиться как кубковые — очень будут важны и психология, и физическая готовность. И «Спартак», и ЦСКА, и «Ростов» могут как удивить игрой, так и показать достаточно пресный футбол. Результаты могут получиться непредсказуемыми, и очень сложно спрогнозировать, как эти команды по итогу выстроятся: очень многое стоит на кону. Здесь ещё и тренерские дерби — идеи, подготовка и тактика на игру могут выйти на первый план», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53).