Москалёв — об игре «Зенита» и «Спартака» с дракой: карточки надо было дать статистически

Судья Владимир Москалёв рассказал о своём отношении к произошедшему после финального свистка в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.), основное время которого закончилось массовой дракой футболистов.

«Что произошло во время матча «Зенит» — «Спартак»? Ради того, чтобы работать на таких играх, ты и начинаешь судейскую карьеру. Мотивация и подготовка запредельные, поэтому в этот раз всё было так же. К счастью, я работал не на одном таком матче. Всегда это сумасшедший драйв и очень круто.

В таких матчах, когда всё идёт от ножа, такая борьба и высокий градус, естественно, ты вместе с футболистами погружаешься туда. И естественно, когда ты много времени в таком состоянии пребываешь, усталость быстрее накапливается. Если во время игры шесть красных происходит, то это не красит ни футбол, ни игроков, ни судейство. Такого количества в моей истории не было. Если теряется нить игры, то это происходит, как правило, во время матча. Здесь всё произошло после финального свистка, и эти карточки надо было дать просто статистически. Наказать за то, что люди сделали.

Есть над чем работать, профессионалы отличаются от непрофессионалов тем, что умеют анализировать ошибки и расти. Я не задумывался о рейтинге, самое главное — матч пройден, и надо идти вперёд», — сказал Москалёв в видео на YouTube-канале РФС.