Арбитр Москалёв рассказал, что его удивляет, что его зовут спартаковским судьёй

Арбитр Владимир Москалёв рассказал, что его удивляет факт, что болельщики прозвали его спартаковским судьёй, так как для него важно качественно отработать матч.

«Наверное, болельщики называют меня каким-то спартаковским судьёй. Мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч. Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. Я удивлён этим прозвищем, неприятно удивлён», — сказал Москалёв в видео на YouTube-канале РФС.

Москалёв отработал 11 матчей в РПЛ в текущем сезоне в качестве главного судьи. «Спартак» он судил лишь один раз — в 17-м туре. Тогда красно-белые обыграли московский «Локомотив» 2:1. Москалёв показал шесть жёлтых карточек игрокам «Спартака», и две — футболистам железнодорожников.