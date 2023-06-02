Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Москалёв рассказал, что его удивляет, что его зовут спартаковским судьёй

Арбитр Москалёв рассказал, что его удивляет, что его зовут спартаковским судьёй
Комментарии

Арбитр Владимир Москалёв рассказал, что его удивляет факт, что болельщики прозвали его спартаковским судьёй, так как для него важно качественно отработать матч.

«Наверное, болельщики называют меня каким-то спартаковским судьёй. Мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч. Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. Я удивлён этим прозвищем, неприятно удивлён», — сказал Москалёв в видео на YouTube-канале РФС.

Москалёв отработал 11 матчей в РПЛ в текущем сезоне в качестве главного судьи. «Спартак» он судил лишь один раз — в 17-м туре. Тогда красно-белые обыграли московский «Локомотив» 2:1. Москалёв показал шесть жёлтых карточек игрокам «Спартака», и две — футболистам железнодорожников.

Материалы по теме
Кто в РПЛ страдает от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров за 29 туров
Кто в РПЛ страдает от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров за 29 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023