Виталий Дьяков считает, что тройка призёров РПЛ не изменится после последнего тура

Бывший российский защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от борьбы за медали в последнем туре РПЛ.

«Единственная интрига — у кого какие медали будут. Я думаю, что ЦСКА будет вторым, «Спартак» — третьим, а «Ростов» останется четвёртым — эти позиции после последнего тура не изменятся. Не думаю, что ЦСКА потеряет очки с «Ростовом». Должны победить, чтобы заканчивать чемпионат на мажорной ноте и готовиться к Суперфиналу Кубка. Серебряные медали куда приятнее, чем бронзовые.

Для «Ростова» четвёртое место будет очень хорошим показателем. Они оказались выше «Динамо», «Локомотива» и многих других команд, играя молодой командой без иностранцев. Это показатель.

Такая команда, как «Спартак», всегда нацеливается только на чемпионство. Объективно, что с «Зенитом» конкурировать на дистанции нереально. Думаю, что «Спартак» может быть доволен третьим местом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.