Виталий Дьяков: не хотелось бы видеть «Факел» и «Крылья Советов» в зоне стыковых матчей

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался про турнирную ситуацию в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он признался, что не хотел бы видеть «Факел» и «Крылья Советов» в зоне стыковых матчей.

«Какую команду не хотелось бы видеть в стыковых матчах? Мне симпатичен «Факел» — у них классная атмосфера на стадионе, их хорошо поддерживают болельщики. Я за то, чтобы такие команды были в Премьер-Лиге. За ними интересно наблюдать, а сейчас ещё и пришёл Вадим Евсеев.

«Крылья Советов» тоже было бы жаль потерять даже на один сезон. Это молодая команда, где много молодых русских ребят. В первой части сезона они показывали интересный и зрелищный футбол. С уходом Глушенкова и Пиняева стало получаться не так хорошо, но всё равно Самара — футбольный город.

Не хотелось бы видеть в зоне стыковых матчей «Факел» и «Крылья Советов». Но я думаю, что все команды РПЛ через стыки в итоге останутся. Всё-таки уровень игроков сильнее, чем у команд Первой лиги», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.