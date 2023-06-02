Кириченко рассказал о будущем 70-летнего Бердыева в футболе
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Бывший помощник Курбана Бердыева по ряду команд Дмитрий Кириченко признался, что 70-летний специалист хочет продолжить тренерскую карьеру.
«Что произошло в «Сочи»? Меня самого интересует этот вопрос. Как это было? Мы собрались на тренировку, расписали упражнения и пришли к Бердыеву. Он сказал, что уходит. Был ли вариант остаться с Хохловым? Был, но когда уходил в «Кайрат» с Курбаном Бекиевичем, то сказал, что либо буду работать с ним, либо самостоятельно. С тех пор моя точка зрения не изменилась.
Бердыев хочет работать, однозначно будет искать варианты», — сказал Кириченко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Последним местом работы Бердыева и его штаба был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
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