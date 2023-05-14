Мелкадзе: Бердыев справедливый, он одинаково относился и к молодому дублёру, и к Нобоа

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о работе с бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым и рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.
«Команда доезжает сезон перед уходом в отпуск? У меня нет такого впечатления. Я так не думаю.
Как относимся к тому, что у команды третий тренер за сезон? Мне кажется, это не очень хорошо сказывается на команде. У каждого тренера свои требования.
Интересно ли было работать с Бердыевым? Конечно, интересно. Чем мне нравился Курбан Бекиевич — тем, что он справедливый. Тренировки неординарные, вполсилы ты не можешь с ним тренироваться. Выйдешь тренироваться вполсилы — пойдёшь в раздевалку. И так же на поле — играли сильнейшие. Он одинаково говорил и молодому дублёру, и Кристиану Нобоа. Для него они равны. В этом справедливость. Это не у каждого тренера есть.
Какие цели на финиш сезона? Самое главное — откровенно говоря, чтобы никто не получил серьёзных травм. И конечно, хотелось бы выиграть побольше матчей. Порадовать болельщиков», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
- 14 мая 2023
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