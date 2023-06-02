Goal: контракт Щенсного с «Ювентусом» автоматически продлён на год
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Контракт голкипера Войцеха Щенсного с туринским «Ювентусом» автоматически продлён ещё на один год, сообщает Coal.com.
По информации источника, соглашение польского вратаря с «бьянконери» должно было истечь в 2024 году. Однако у «Ювентуса» имелась опция продления контракта с 33-летним голкипером ещё на один сезон, чем и воспользовались боссы клуба.
В текущем сезоне на счету Щенсного 27 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии, в которых он пропустил 26 голов. Ориентировочная стоимость голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
Поляк выступает за «Ювентус» на протяжении шести лет (с 2017 года). Щенсны выиграл с туринцами три скудетто, а также по два раза Кубок и Суперкубок Италии.
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