Войцех Щенсны: если я делаю много сейвов, это не очень хороший признак игры «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:2).

«Если я делаю много сейвов, это не очень хороший признак нашей игры. Сделанные мной сейвы бесполезны, потому что мы проиграли. Это остаётся большим разочарованием. Мы были слишком негативно настроены после забитого гола. Мы сами спровоцировали давление на себя, и наш соперник был очень опаснен. Как ни странно, когда ты забиваешь гол в такой жаркой атмосфере, это самый сложный момент. Однако мы были не на том уровне, который требовался для этого матча», — приводит слова Щенсны официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» встретится с «Ромой».

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