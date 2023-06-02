«Бавария» хочет подписать футболиста лондонского «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака, который покинет команду и перейдёт в «Байер», может продолжить карьеру в другой немецкой команде. Подписать швейцарского футболиста захотела мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» готов заплатить за полузащитника «канониров» € 15 млн. Эта сумма вполне устраивает руководство лондонцев. Ожидается, что немецкий клуб подпишет с футболистом контракт сроком на четыре года. В прошедшем сезоне сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Швейцарский хавбек выступает за лондонцев на протяжении семи лет (с 2016 года).
Контракт Джаки с «Арсеналом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:
- 2 июня 2023
-
20:30
-
20:27
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
16:52
-
16:50