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«Бавария» хочет подписать футболиста лондонского «Арсенала»

«Бавария» хочет подписать футболиста лондонского «Арсенала»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака, который покинет команду и перейдёт в «Байер», может продолжить карьеру в другой немецкой команде. Подписать швейцарского футболиста захотела мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» готов заплатить за полузащитника «канониров» € 15 млн. Эта сумма вполне устраивает руководство лондонцев. Ожидается, что немецкий клуб подпишет с футболистом контракт сроком на четыре года. В прошедшем сезоне сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Швейцарский хавбек выступает за лондонцев на протяжении семи лет (с 2016 года).

Контракт Джаки с «Арсеналом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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