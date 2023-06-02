Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Бывший российский защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов».
«Крыльям» тоже надо выигрывать свой матч, чтобы избежать стыков. Будет интересный матч. Всегда очень трудно играть с командами, которые борются за выживание. Будет хорошая и интересная игра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.
Завтра, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
- 2 июня 2023
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