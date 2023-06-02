Гюндоган согласовал контракт с «Барселоной», отклонив предложение «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласовал контракт с «Барселоной» и отказался от продления соглашения с действующей командой. Об этом сообщает журналист Луис Мигельсанц в «Твиттере». По сведениям источника, «Манчестер Сити» был заинтересован в подписании нового контракта с футболистом.
В минувшем сезоне на счету Гюндогана 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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