Гюндоган согласовал контракт с «Барселоной», отклонив предложение «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласовал контракт с «Барселоной» и отказался от продления соглашения с действующей командой. Об этом сообщает журналист Луис Мигельсанц в «Твиттере». По сведениям источника, «Манчестер Сити» был заинтересован в подписании нового контракта с футболистом.

В минувшем сезоне на счету Гюндогана 42 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги. Видеоролик:

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