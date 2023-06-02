Месси обратился к Альбе по случаю ухода испанца из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, долгое время игравший с защитником Жорди Альбой за «Барселону», отреагировал на уход испанца из команды.

«Привет, красавчик. Извини, что не могу быть с тобой в этот особенный день. Наслаждайся этим последним днём. Наслаждайся прощанием. Я тебя очень люблю и желаю тебе всего наилучшего», — приводит слова Месси Marca.

34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. За «Барселону» защитник в 459 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Его соглашение с клубом истекало летом 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

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