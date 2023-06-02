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«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса

«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил игроку новый однолетний контракт с сокращением зарплаты в два раза, однако Рамос не согласился с этим предложением. Сейчас испанец ждёт предложений от других команд. Предполагается, что предложить защитнику контракт может один из клубов Саудовской Аравии.

Напомним, Рамос выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Он перешёл в парижскую команду из «Реала». Контрактное соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и одну результативную передачу.

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