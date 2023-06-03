Денис Попов: перед ЦСКА стоит задача взять медали, а третье место туда входит

Бывший российский нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от борьбы за медали в последнем туре РПЛ.

«Сейчас ЦСКА идёт на втором месте, и у армейцев больше шансов взять серебро, потому что всё на сто процентов зависит от них самих. Станет ли третье место неудачей для команды? Изначально перед сезоном там наверняка ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место. Но если идёшь на втором месте, падать ниже тебе не хочется. Думаю, для «Спартака» тоже главное – это медали, но они постараются максимально подняться и завоевать серебро.

«Ростов»? Там много молодых перспективных футболистов. Не сказать, что состав у него сопоставим с сегодняшней первой тройкой, но учитывая, что ребята немало времени играют под руководством одного тренера, у них есть понимание, как действовать на поле и за счёт чего. Поэтому и результат хороший. Другое дело, что «Ростову» сложнее бороться за медали из-за отсутствия длинной скамейки и такого же количества опытных квалифицированных футболистов, как в «Зените», ЦСКА и «Спартаке».

Кто больше заслуживает второго места? Некорректно так говорить. В итоге его займёт сильнейшая из этих трёх команд. Все они будут стараться и биться до последнего. И ещё интересна интрига внизу, где также три команды будут бороться за одно спасительное место, чтобы не попасть в стыки», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».