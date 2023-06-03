Ибрагимович: не думаю, что завершу карьеру в конце сезона
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41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о дальнейших планах на свою карьеру.
«В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но я игрок «Милана» и горжусь этим. Не думаю, что завершу карьеру в конце сезона. Но я должен найти хороший баланс», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом с пенальти.
Контракт игрока с «россонери» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович и «Монца» близки к заключению соглашения.
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