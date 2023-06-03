Кварцяный: может, Мудрик через год будет в десятке лучших игроков Европы или мира

Бывший украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о ситуации вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Топ-5 лучших футболистов Украины? Довбик, Бондаренко, Забарный, Миколенко, Цыганков. Где-то забыл Мудрика?

Мудрик не входит в эту группу. Он мало играет. Может, через год он будет в десятке лучших игроков Европы или мира. У него для этого есть потенциал. Но пока он мало играет, поэтому говорим о тех футболистах, которые имеют большое количество матчей за свой клуб», — приводит слова Кварцяного «Брутальный футбол».

Напомним, в нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Отметиться забитыми мячами вингер не сумел.

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