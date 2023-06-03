Дмитрий Карсаков: ЦСКА точно не проиграет «Ростову». Главное — не перенастроиться

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Встреча состоится сегодня, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.
«Матч ЦСКА — «Ростов» — решающий в борьбе за второе место. Думаю, что дома армейцы должны одержать победу. На эту игру и настраиваться не надо: все всё прекрасно понимают. Я не говорю, что будет легко, потому что команда Карпина тоже будет настроена. Для ЦСКА самое главное — не перенастроиться, надо играть в свой футбол. Я думаю, всё будет нормально.
В каком порядке финишируют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов»? Я точно не смогу предположить: расклады могут быть разные. Конкретно по матчу ЦСКА — «Ростов» могу сказать, что ЦСКА точно не проиграет», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 3 июня 2023
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